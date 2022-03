Grut Frysk Diktee nei trije jier werom mei in nije edysje

Op tiisdei 17 maaie wurdt It Grut Frysk Diktee wer as fanâlds hâlden yn de steateseal fan it Provinsjehûs. Kwalifisearje foar it diktee kin fan hjoed ôf fia it kwalifikaasjediktee op www.fryskdiktee.nl.

De Hoop skriuwt de tekst

Twadde Keamerlid Habtamu de Hoop fan de PvdA skriuwt de dikteetekst. De Hoop lit witte dat it diktee it tema 'sport' hat. 'Ik fyn it in geweldige eare dat ik it diktee skriuwe mei. Ik fyn it hiel wichtich foar it befoarderjen fan it Frysk en it is moai dat ik dêr sa in bydrage oan leverje kin.''