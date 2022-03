Monumentenwacht helpt eigeners by it ferduorsumjen fan harren monumint

"We werken enerzijds met de monumentale waarde, die we zoveel mogelijk in stand willen houden. Anderzijds met het drukken van exploitatiekosten. We begeven ons als Monumentenwacht een beetje in dat spanningsveld. Dat maakt het ook zo interessant om die mensen te helpen."

Gjin sinnepanielen

De bewenners fan it âlde wenhûs fan Mata Hari efkes fierderop moatte ek flink stoke. Se wolle fan Monumentenwacht witte oft se sinnepanielen pleatse kinne.

Neffens Peenstra krije se dêr gjin tastimming foar. In sinneboiler soe wol kinne, mient er. In folsleine enerzjyscan fan it hûs mei it tuorke is nedich om in goed advysrapport te krijen.