Mummys fan Wiuwert by de tiid brocht mei nij lesmateriaal

De kelder is ôfrûne wiken opknapt. Yn de tsjerke binne de wite fuotstappen, feroarsake troch de faklju, noch dúdlik te sjen.

"We binne fan 1 april wer iepen", laket Stephan Kurpershoek. Hy jout rûnliedings troch de tsjerke. "Der sieten grutte skuorren yn 'e muorre fan 'e kelder. It wie echt wol nedich om dat te ferhelpen. Dêrom ek dy wite troep yn de tsjerke, se ha it pleisterwurk wer hielendal yn oarder makke."

5.000 besikers it jier

De lêste jierren komme der sa'n 5.000 minsken it jier del yn it tsjerkje fan Wiuwert om nei de mummys te sjen. "De ynformaasjekaarten dy't wy hiene wiene eins ferâldere. Dêrom ha wy de studinten opdracht jûn om se te fernijen."

Se krigen de opdracht om foar skoalbern in hiel pakket te ûntwikkeljen. "It giet dan om dingen dy't se op skoalle dwaan kinne, mar ek rebuskes en opdrachten om hjir yn de tsjerke út te fieren."

Fragen by skilderijen

Bern krije bygelyks in kaart mei foto's fan skilderijen, dy't ek yn de tsjerke hingje. By elk skilderij heart in fraach, wêrfan it antwurd dus werom te finen is.

"Op dizze wize wolle we de bern it ferhaal op nije wize meijaan. Moast net ferjitte, de measte minsken komme hjir trije kear yn harren libben. Ien kear as bern, dan mei harren eigen bern en úteinlik nochris mei de pake- en beppesizzers."