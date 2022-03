Hieltyd mear libben yn de greiden fan Stichting Weideleven

It is net sa dat se gjin subsydzje wolle, mar se rêde har oant no ta wol sûnder dy stipe. De stichting pachtet benammen lân fan boeren en terreinbehearende organisaasjes en betellet it wurk foar de greidefûgels foar fierwei it grutste part troch de gersopbringst fan it lân.

Der wurdt noch wurke oan de provinsjale stipe, mar de organisaasje sjocht no ek nei kânsen yn Noard-Hollân en Grinslân.

Sander de Vries fan Weideleven: "Wy sjogge net allinnich nei de greidefûgels, mar ek nei de hazzen, de reeën, ynsekten en flinters. Je wolle der gewoan wat moais fan meitsje."

De soarch weinimme

De oanpak bestiet neffens De Vries út de soarch oer te nimmen fan de lâneigener en it yntinsyf soargjen foar de natuer: "Wy meitsje ôfspraken foar de lange termyn. It kin wêze dat wy in pacht betelje."

"Dat is dan wol wat redusearre", seit De Vries. "Wy dogge dan it wurk yn it fjild om derfoar te soargjen dat it der sa goed mooglik hinne leit foar de maitiid. Ek as de piken grut binne, dogge wy it meanseizoen. Yn de hjerst soargje wy derfoar dat it der ek goed hinne leit foar de winter."