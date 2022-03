Rykswettersteat begjint oan grutskalich ûnderhâld A31

"Op guon plakken is it net al te bêst mei it asfalt", seit Anne van der Meer fan Rykswettersteat.

De kommende fiif wiken bliuwt beide rjochtingen op wol altyd ien rydstripe beskikber. "Dan kinne we tagelyk op dy oare rydstripen oan de slach. Earst 2,5 wike de iene kant op, dêrnei 2,5 wike de oare kant."

'Net de drokste sneldyk'

Minsken moatte wol rekken hâlde mei fertraging, omdat der minder romte is foar it ferkear as earst. "Mar de A31 is gelokkich net de drokste sneldyk yn Nederlân. En omdat der ek omliedings binne, tinke we dat de oerlêst tafalle sil."