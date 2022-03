Stilteprotest tsjin Frisian Flag: "Agresje ropt allinnich mar mear agresje op"

"Wat fantastysk dat jimme der allegear binne", begjint Dirk Kuiken syn ferhaal wylst hy rjochting in groepke fytsers rint. Ferklaaid yn in rôze unifoarm mei medalje en baret sjocht Kuiken nei de oare dielnimmers. "Dat docht ús allegear goed fansels."

"Dat militêre moat foarby wêze"

De aksjefierder hâldt efkes stil by syn eigen fyts. Op in oanhingwein stiet in grutte wrâldbol te wachtsjen oant de tocht begjint. "Dat militêre moat foarby wêze. De oerlêst is te grut foar de omwenners fan de basis, mar ek foar de rest fan Fryslân." Sa'n fyftich minsken komme op de aksje ôf en klappe foar de speech fan Kuiken.

Kuiken doelt op de militêre oefening Frisian Flag. De kommende twa wiken hâlde ferskate tastellen twa kear deis in misje boppe de Noardsee. Frisian Flag bestiet al jierren, mar definsje fynt dat in oefening yn tiid fan oarloch yn Europa ekstra wichtich is.

Kuiken is it dêr net mei iens. "Je sjogge just dat de gewoane man slachtoffer wurdt fan oarloch. As dizze tiid yts sjenlit, dan is it wol dat in oarloch nearne op slacht. Agresje ropt allinnich mar mear agresje op. Dat moat ophâlde." Dochs liket it gjin opsje mear om yn petear te gean mei de tanimmende spanning.