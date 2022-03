BVNL hat nei gemeenteriedsferkiezingen ek provinsjale ambysjes

Yn Fryslân koe yn trije gemeenten op de jonge partij fan Wybren van Haga stimd wurde: Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en Dantumadiel. De partij krige yn al dy gemeenten ek sitten. Neffens Wymenga in moai útgongspunt om dielname oan de provinsjale ferkiezingen op te basearjen.

Wymenga waard trije jier lyn yn de steaten keazen op de list fan Forum voor Democratie. Undertusken hat se dy partij ferlitten en is se lid wurden fan BVNL. Dy namme mei se yn de steaten lykwols net brûke, om't se dêr net op keazen is. Grite Wymenga-Kooistra liet yn it midden oft se as provinsjaal listlûker foar BVNL beskikber is.