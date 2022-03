Reedrider Jorrit Bergsma op wei nei team Jumbo-Visma

Neffens de webside schaatsen.nl hat Bergsma yntusken in akkoart berikt mei Jumbo-Visma, mar in wurdfierder fan de ploech fan coach Jac Orie lit witte dat noch gjin hantekeningen set binne. "We zijn met hem bezig, dat is geen geheim. Maar wij brengen het pas als het definitief is."

It hong al yn de loft, Bergsma sei earder yn maart nei de lêste wedstriden fan dit seizoen dat it goed wêze soe om earne oars te sjen.

De 36-jierrige Bergsma hat tolve jier gearwurke mei de Fryske coach Jillert Anema. By Jumbo-Visma kin Bergsma trochgean mei de kombinaasje fan it lange baanriden en de maraton.

By Jumbo-Visma soe er traine ûnder Jac Orie. Ek Antoinette de Jong rydt ûnder oare by dit team en earder die Sven Kramer dat ek foardat er koartlyn ophâlde mei it reedriden.