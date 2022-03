It waar wie syn passy; harkje nei in petear mei Piet Paulusma út 2019

Ek foar Omrop Fryslân is syn ferstjerren in grut ferlies. Tal fan Omrop-meiwurkers ha yn al dy jierren ûntelbere kearen mei Piet praat en sa faak efkes kontakt hân. In grut part fan de meiwurkers is mei de waarman grutbrocht by de Omrop.

Ein 2019, doe't Piet Paulusma twongen ôfskied naam hie fan SBS en by Omroep MAX syn passy foar it waar dochs wer útsutelje koe, wie er te gast by Simone Scheffer yn it radioprogramma Buro de Vries.

It wie in petear oer wurk, privee en klimaat, mei ek ferhalen fan oare minsken oer Piet. Hy spruts noait kwea, ek as him ûnrjocht oandien waard. Hy wie freon fan elkenien en dat woe hy altyd bliuwe. Ek oer SBS, dat him oan de kant set hie.

Harkje nei it petear: