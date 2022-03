Noed oer ynflaasje yn De Klomp; "Patat is goedkoper dan groente en fruit"

Yn de wyk Oud-Oost ha in soad minsken meardere problemen. It doel is om de leefberens, kânsûngelikens en de kwaliteit fan libben omheech te krijen. Wurk, leare, wenjen en sûnens stean dêrby sintraal. Mei wenningboukorporaasjes, maatskiplike organisaasjes, soarchynstellingen en ûnderwiis wurdt wurke oan in bettere takomst. De bedoeling is dat de bewenners dêr in aktive rol by krije.

Winsken en suggestjes

Yn De Klomp kaam Jan Veenstra om mei de minsken te praten en harren winsken en ideeën op te heljen. Dat wie net sa maklik om te betinken. De problemen fan hjoed-de-dei binne akuter. Dochs kamen der wol suggestjes. Frijwilligerswurk soe beleanne wurde kinne. In oar idee wie in pas foar minsken mei in lytse beurs, sadat se ek ris wat leuks dwaan kinne. "Ik wil ook wel eens naar een museum, dat mis ik. Maar dat kan ik niet betalen."

Bettere takomst

De bedoeling is dat der meardere petearen komme om mei mekoar oan in bettere takomst te wurkjen. De oplossing foar hjoed is der net samar, dat waard dúdlik. Mar Veenstra sei ta dat hy it boadskip oerbringt oan de minsken fan de gemeente.