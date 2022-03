Aris Ljouwert ferliest ek tredde wedstriid tsjin Belgyske tsjinstanner

Nettsjinsteande in bursreis fan mar leafst 346 kilometer kaam Aris goed út de startblokken. It earste kwart waard mei 21-25 wûn troch de Ljouwerters.

Yn it twadde kwart gie it lykwols hielendal mis. Pas nei 5.42 minuten spyljen makke Aris de earste twa punten. Aalst hie doe al fjirtjin punten makke. By it skoft stie der dan ek in efsterstân op it boerd: 50-31.

Aris komt werom

Coach Vincent van Sliedregt slagge deryn om syn manlju foar it tredde kwart wer op skerp te setten. Dat gie mei grutte oermacht dan ek nei de Ljouwerters, wêrtroch der yn it lêste kwart noch in gat fan acht punten te oerbrêgjen wie.

Dat slagge net, want de Belgen rûnen yn de slotfaze úteinlik út nei 87-75. Quin Cooper waard topscorer by Aris mei 21 punten.

Troch de nederlaach stiet Aris no op mei achttjin punten op it fjirde plak yn de Elite Silver, de ferliezerspûl fan de BNXT League.