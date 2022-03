Flyers ferslaan Bulldogs en sette earste stap nei kampioenskip

Nei goed in oere wachtsjen troch problemen mei de iisflier, mochten de Flyers oantrede foar de earste wedstriid tsjin de Bulldogs. Mar op goals moast noch langer wachte wurde: nei de earste perioade wie it noch 0-0.

Dat moat oars, sa tocht Lars den Edel yn it skoft, want 30 tellen nei de start fan de twadde perioade skoarde hy de 0-1. Roope Nikkilä, dy't by de iepeningsgoal al de assist joech, makke der efkes letter 0-2 fan nei in powerplay. Dat wie fuort ek de einstân.

Snein wer

De BeNe League wurdt beslist troch in best-of-three. Snein is it twadde duel, at de Flyers dy winne is it kampioenskip al binnen. Wurdt der ferlern, dan folget tiisdei in beslissend tredde duel.