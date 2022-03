LDODK wint mar bliuwt mei lege hannen efter

LDODK begûn as nûmer seis fan de pûl mei de minste papieren oan de lêste ronde. Want, om troch te gean moast it fjirde plak noch helle wurde. Dêrfoar moast elts gefal wûn wurde fan DOS, mar ek nûmer fjouwer KZ moast punten ferspylje.

Komfortabel

Dat der in oerwinning nedich wie seagen de kuorballers fan Terwispel en De Gordyk sels ek. Se pakten in komfortabele foarsprong en joegen dy foar it skoft net mear fuort: 16-11.