Wrâldkampioenen en toptalinten by ynternasjonaal damtoernoai yn Wânswert

"It geheim fan in goeie dampartij, dêr fregest my wat sis," laket Anne Dekker wylst hy syn swarte damstikken op it boerd goed delleit. Dekker sit mei 59 oare dammers yn it doarpshûs fan Wânswert.

It lytse doarpke is foar ien dei it hert fan de damwrâld en dat soarget foar drokte. De auto's stean troch it hiele doarp parkearre. Anne sit yn in blokkich swart-wyt klupshirt fan Damclub Gorredyk mei oandacht syn tsjinstander te besjen.

Wiskunde

"Ik tink net dat der in trúk is wêrby't je altyd winne kinne," ferfolget Dekker. "Je moatte in soad oefene ha. It is itselfde idee as by wiskunde. At je it in soad dogge en je wurde der goed yn, dan wurdt it úteinlik ek aardich om te dwaan."

"Mar je hoege ek net alles te winnen fyn ik. It is in moaie sport mei aardich selskip en dêr giet it om. De bierkes nei de tiid binne ek net ferkeard fansels."