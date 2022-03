Traumahelikopter oproppen nei botsing tusken fytsers yn Burgum

De stjoeren fan de fytsers soenen yn inoar kaam wêze, wêrnei't ien fan de twa fytsers te fallen kaam. Dy persoan foel dêrby mei de holle op de grûn en rekke dêrby ferwûne.

It slachtoffer is mei in ambulânse nei it sikehûs brocht. It is net dúdlik hoe slim oft syn ferwûningen binne.