Earste grutte evenemint nei corona op Skylge: nachtlike kuiertocht Fjoertoer Skylge

Gewoanwei is it kuierevenemint de start fan it toeristysk seizoen. Sawat fiifhûndert dielnimmers rinne jûns en nachts in ôfstân fan 16, 21 of 26 kilometer. De rûte dêr't se delrinne, is ferjochte.

Sa'n evenemint hawwe de measte minsken nei de coronaperioade wol ferlet fan. En de organisaasje sels ek, neffens in wurdfierder.

"Yn it ferline koe it net trochgean, omdat der in jûnsklok wie. Dat hie neat wurden, No mei it foar it earst wer. Fernimst dat de dielnimmers enerzjy hawwe. Se hawwe der nocht oan", seit Antsje van der Zee.