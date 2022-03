Greidefûgelkenners: "Maitiidswaar te moai foar greidefûgels"

Dizze maitiid set in stik drûger útein as ferline jier. No binne de temperatueren heger. Moai waar dus, soene jo sizze. Mar foar greidefûgels kin dat dochs minder moai útpakke.

Heechlearaar en trekekolooch Theunis Piersma: "Wy hawwe no prachtich waar en de fûgels fine dat ek prachtich waar. Mar ik haw ek wol wat noed, omdat it moaie waar suver wat te betiid komt."

Tink mar oan ferline jier, seit Piersma. "Doe wie it allegearre kjeld oant en mei fier yn april. Dan fûnen wy net leuk, mar de fûgels kinne soks prima hawwe. En der wie in soad wetter. Dus alles bleau wiet. Wy hawwe no al safolle wetter fuortpompt út de provinsje dat it al wer opdrûget. Dus eins is it waar fierstente moai foar in hiel goed seizoen."