CDA-listlûker Van der Meer oer bedriging: "Polityk is net foar bange minsken"

As it oan him leit, binne der fjouwer partijen nedich binne foar in stabyl bestjoer. "As jo fiif of seis hawwe, kin der altyd wer ien útstappe. Dat makket it wat ûnstabiler."

Boppedat is in brede mearderheid hiel wichtich, ûnderstreket Van der Meer. Sa as it der de ôfrûne fjouwer jier oan ta gie, kin it net mear. Van der Meer: "Dat is net yn it belang fan de ûndernimmer en de ynwenner."