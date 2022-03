FryslânDOK: 'Lege toanen, brede groeden'

De Amsterdamsk-Fryske muzikant Arnold de Boer docht al tweintich jier optredens mei de bands The Ex en ZEA. Yn it Ingelsk observearret en beskriuwt er de wrâld om him hinne, mar Frysk is hy 'fan binnen', seit er. It is de taal fan syn hert.

Witst noch dat d'r neat wie ('Weet je nog dat er niets was') is syn twadde Frysktalige album. Filmmakker Chris Frieswijk besleat it ta stân kommen fan dy plaat te filmjen, tegearre mei syn fêste kameraman Chris Dunnink.