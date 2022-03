Suzanne Schulting moast skeakelje nei de Spelen: "Ik was mentaal moe"

Gewoanwei soe it shorttrackseizoen der al op sitte. It lêste toernoai, it wrâldkampioenskip, soe tusken 14 en 16 maart wêze. Mar it ynternasjonale reedrydbûn, de ISU, hat it toernoai ferpleatst nei 8 oant en mei 10 april. Fanwege de oarloch yn Oekraïne en corona.

Akklimatisearje

Dêrtroch moasten se by it reedrydbûn efkes skeakelje. Want gewoanwei hiene de shorttrackers dan gjin iis mear nedich.

Der waard skeakele mei CTO Noord. Bûnscoach Jeroen Otter woe oant freed graach op iis traine. Otter: "Daar zijn we dan ook heel blij mee. Maar om te acclimatiseren en om even weg te zijn, gaan we al wat eerder weg."