Feanfroulju flink fan 'e tried: trije tsjingoals yn trije minuten

Yn it earste kertier wiene it de froulju fan It Hearrenfean dy't druk setten op it spul. Sy besochten mooglikheden te kreëarjen, mar echt grutte kânsen en spektakel wiene der noch net.

De earste kâns foar de ploech kaam út in hoekskop fan Nayomi Buikema wei. De keepster fan ADO koe de bal lykwols fuortstompe. Noch gjin minút letter slagge it ADO wat sc Hearrenfean net slagge: Ravensbergen koe út in goede foarset wei de 0-1 foar Den Haag meitsje.

Trije tsjingoals yn in pear minuten

Doe rekken de froulju efkes hielendal fan 't hynder, want yn de twa folgjende pear minuten krigen sy nochris twa tsjingoals. Nei in goed healoere hie sels in 0-4 efterstân folgje kinnen, as it skot fan Kirsten van de Westeringh net krekt op de latte bedarre.

Twadde helte brocht de omkear net

Yn it skoft besleat sc Hearrenfean te wikseljen: Nikée van Dijk kaam net werom, Jet van Beijeren naam har plak yn op it fjild.