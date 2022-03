Ek fiif Fryske studinten net goed wurden by après-sky yn Frankryk

Tongersdei moasten studinten út Utrecht nei it sikehûs nei't sy nei de après-sky west hiene. Sy skuodden, wiene mislik en moasten spuie. Der wurdt tocht dat sy drogearre binne.

It die bliken dat itselde meardere studinteferieningen oerkaam is, lykas dy fan Leiden, Nijmegen, Maastricht en dus ek Ljouwert. Fiif leden fan de Ljouwerter studinteferiening Io Vivat binne net goed wurden.

It soe gean om de bar La Grotte du Yeti yn Risoul. Dêr is mooglik wat yn de drankjes fan studinten dien. De bar jout oan fan neat te witten. De plysje is in ûndersyk begûn nei de saak, sa skriuwt de NOS.