UNIS Flyers hoopje op trije kear skippersjocht yn tredde seizoensfinale

Best-of-three

De finale fan de BeNe League tusken de UNIS Flyers en Bulldogs Luik giet oer maksimaal trije wedstriden. Wa't as earste twa kear wint, is kampioen. De Belgen hawwe thúsfoardiel en sette sneon yn Luik útein. Snein is yn Thialf it twadde duel en in mooglike beslissende tredde wedstriid is tiisdei yn Luik.

Flyers-coach Mike Nason hie leaver sjoen dat it in best-of-five of best-of-seven wêze soe. "It soe fantastysk foar it publyk wêze, want hoe mear wedstriden ast spilest, hoe grutter de rivaliteit wurdt. Mar it is wat it is. We moatte akseptearje dat iishallen net beskikber binne."

Takom wykein is yn Thialf it wrâldkampioenskip iisspeedway en dêrom kinne de Flyers der dan net mear terjochte.