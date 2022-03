Enerzjytransysje mei groeipine: in Frysk eksperimint moat soelaas biede

Neffens Tubben is Easterwâlde bewust keazen as startplak foar it eksperimint: "Dit is een gebied waar veel ruimte is, hier ligt al een park van 50 megawatt, maar er is hier ook al een probleem. Je kunt nauwelijks nog uitbreiden als zonnepark, omdat het net zo vol is."

"Dit zal zeker niet het enige systeem in Nederland zijn. Voorlopig nog wel, we moeten eerst leren wat dit voor toekomst heeft. Hopelijk kunnen we aan het eind van het experiment zeggen dat dit een goede optie is om energie te transporteren. Dat windparken en zonneparken dit als optie zien om hun volledige capaciteit te benutten. We staan hier in de toekomst", seit Tubben.