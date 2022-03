Plysje hâldt 20-jierrige fertochte foar stekpartij op De Kelders oan

De rezjerzje hat de saak yn ûndersyk. It slachtoffer waard op 19 maart op de Nijstêd oansprutsen, by it Waagplein. Dêr waard it slachtoffer ek stutsen. Dy is doe nei it sikehûs oerbrocht. Hoe't it op dit stuit mei it slachtoffer is, is net bekend makke.