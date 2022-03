Oernimmen troch fûns moat 'Gruttoland' oant yn lingte fan dagen bewarje

Dat moat derfoar soargje dat dêr altyd in boer lykas Nijdam buorkje sil. Nijdam bliuwt sa lang mooglik buorkjen op de pleats, mar as dat net mear kin, siket it fûns in geskikte opfolger. Yn totaal wurdt der 38 bunder grûn oernaam. In fjirdepart is no al yn hannen fan it fûns.

Oant yn lingte fan dagen

Nijdam en it fûns binne in gearwurking oangien foar de lange termyn. It fûns sil it lân fan Nijdam stadichoan oernimme, sa't it libbenswurk fan Nijdam oant yn lingte fan dagen bestean bliuwt. Nijdam is no yn de 60. It jild foar de oankeap is byinoar brocht mei subsydzjes en donaasjes, fan mear as 5.000 minsken.