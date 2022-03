De earste wike yn Fryslân: "Wenne oan it temperamint fan de Friezen"

De omjouwing dêr't wy binne is sa skjin en fris. Wy sitte tichtby in bosk, dêr't we fytse kinne en mei de hûn kuierje kinne. Op guon dagen binne we gewoan yn it doarp oan it kuierjen en meitsje we in praatsje mei oaren.

Seremoanje

Op 12 maart wie der in seremoanje foar solidariteit mei Oekraïne en hie ik de kâns om elkenien oer myn situaasje te fertellen. Ik ha fertelt wat myn mem en ik meimakke ha op ús reis nei Nederlân en ik ha sprutsen mei bewenners. Wy moeten ek twa froulju fan Oekraïne, dy't by in freon wenje yn in doarp tichtby. It die ús goed om harren stypjende wurden te hearren.

Mei de seremoanje holden de boargemaster en oare politisy in taspraak en ha wy harke nei it folksliet fan Oekraïne. Guon minsken koene harren triennen net ynhâlde.

Tolk foar oare famyljes

Yn de dagen dêrnei ha myn famylje en de famylje Mintjes, dêr't wy ferbliuwe, oare Oekraynske famyljes holpen dy't yn Beetstersweach oankamen. Ik ha holpen yn de kommunikaasje tusken de famyljes, om't ik goed Ingelsk prate kin.

Yn it begjin fûn ik it hiel dreech om hieltyd Ingelsk te praten, want ik bin it net wend. Nei in pear dagen waard dat al better.

Wy ha besocht de nije famyljes komfortabel fiele te litten en dat se rêstich wenne koenen. Ik ha spultsjes mei se dien en in ekskurzje foar se makke troch it doarp.