Hoe realistysk is in treinstasjon by it Ljouwerter Werpsterhoeke?

De plannen lizze der al langer, mar no moat it stasjon, deun by de nije Haak fan Ljouwert, der ek echt komme, sa seit Menno van der Veen fan de Werkgroep Spoor. "We hopen dat het zo snel mogelijk gerealiseerd wordt. In 2018 zou het al open zijn, maar we hebben nog niets."

Neffens de wurkgroep soe de bou yn totaal sa'n 35 miljoen euro kostje. Stasjon Werpsterhoeke soe dan, yn kombinaasje mei in transferium, in gruttere rol krije yn it regionale ferfier.

Fjouwer opsjes

De wurkgroep hat fjouwer opsjes yn kaart brocht om in nij stasjon oan te lizzen. Dat soe fariearje fan twa oant fjouwer perrons en ôfhinklik dêrfan soene der sprinters, intercity's of 'pendeltreinen' komme kinne. De bêste opsje is trije spoaren, seit de wurkgroep.

Der soene dan twa perrons foar trochridende treinen nei It Hearrenfean en Ljouwert komme kinne. In tredde perron soe dan foar de trein wêze dy't hinne en wer ride kin nei Ljouwert.