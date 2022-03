Drint krijt wurkstraf foar oanhâldend stalken fan eks yn Haulerwyk

In petear mei de plysje helle ferline jier net folle út, dêrom waard it him ferbean kontakt op te nimmen of yn Haulerwyk te kommen. Mar de man makke him skuldich oan stellerij en fernieling en waard noch twa kear oppakt.

Hy krige in inkelbân en moast him behannelje litten. Mar omdat er op 'e nij by it hûs stie, hat de man no ek 190 oeren wurkstraf krigen. En alle kearen as de man wer by it hûs stiet, moat er twa wiken de sel yn, oant in maksimum fan in healjier.