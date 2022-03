HEA! De rottefanger fan it Wetterskip

Yn eardere jierren waarden der yn in jier wol mear as 100.000 rotten fongen, no binne dat der noch mar 250 yn it jier. Foar Herrema is it no mear in kwestje fan se yn de gaten hâlde. Hy docht dit wurk al 35 jier, mar genietet der noch altyd fan om yn de natuer te wêzen, al is dy neffens him net mear sa moai as eartiids.