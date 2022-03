LIVEBLOG: Publyk nimt hjoed ôfskied fan Piet Paulusma

De minsken dy't ôfskied nimme wolle komme út it hiele lân. Sa is der in man út Zoetermeer, menear De Jager. "Ik wilde toch even afscheid nemen van Piet Paulusma", seit er. "Ik ging in juli naar Harlingen en toen liep ik langs zijn huis. Hij had zijn raam open en ik zei: 'Hallo, Piet!'. Toen zei hij: 'Kom maar even binnen'."

De Jager sil dat nea ferjitte, seit er.