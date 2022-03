Dit wie de dei fan it publike ôfskied fan Piet Paulusma

De belangstelling foar it ôfskied is grut. Neffens ferslachjouwer Hayo Bootsma hawwe der oant no ta sawat 3.000 minsken west. "Der is yn Harns hast gjin blom mear te krijen", seit Bootsma.

"Ik haw minsken troffen út Limboarch, Arnhem en Den Haag. Minsken sitte trije of fjouwer oeren yn de trein om yn Harns te wêzen en it momint te pakken. Dat dogge se om't Piet dêr in kear west hat om it waar te dwaan. Sa bout er in bân op mei minsken. Hy kaam by harren en no wolle se nei Piet ta."