FIDEO: de Ofslútdyk bringt de leafde nei de oare kant

Ineke wennet yn Hoorn. Har grutte leafde Nea Terpstra wennet yn Ljouwert. Elts wykein sykje de froulju inoar op yn Ljouwert of Hoorn.

It ritsje oer de Ofslútdyk ferfeelt nea. "Het is heerlijk rijden op de dijk. Het water, de golven, het weer en de lucht is telkens anders en altijd mooi. Ik moet er niet aan denken dat mijn geliefde in Amsterdam zou wonen en dat ik telkens de drukte moet opzoeken. Geef mij de Afsluitdijk maar."

Yn 2003 moeten Ineke en Nea inoar foar it earst by in Damespad by De Rijp yn Noard-Hollân. Dêr waarden doe yn hiel Nederlân kuiers organisearre dêr't lesbyske froulju inoar moetsje koene. Doe't Ineke Nea foar it earst seach, wie sy op slach fereale.

Ferhúzje

It ritsje oer de Ofslútdyk alle wiken is gjin probleem. Tegearre wenje is foar de froulju gjin opsje.

"Al mijn familie woont in West-Friesland. Ik ben de oudste van tien kinderen. Ik zit op een bridgeclub, ik maak deel uit van een kunst en cultuurclub en ik zorg voor mensen in mijn omgeving", fertelt Ineke. "Ik vind het niet erg om steeds een eind te reizen om bij Nea te zijn. Als ik bij haar ben organiseren we leuke dingen en is het altijd gezellig. Wij zijn blij en gelukkig zo."

En dat jildt ek foar de Fryske Nea: "Al mijn sociale contacten wonen in Leeuwarden en omgeving. Bovendien heb ik een moeder van honderd jaar waar ik de mantelzorg voor doe en niet in de steek wil laten. Zolang we allebei gezond zijn en nog auto kunnen rijden om elkaar te ontmoeten is het leven gewoon hartstikke goed", seit Nea.