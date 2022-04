Ynformateur stelt koälysje fan PvdA, CDA en FNP foar yn Súdwest-Fryslân

De troch Janssen foarstelde koälysje soe rekkenje kinne op 21 fan de 37 sitten. De partijen hawwe de yntinsje útsprutsen om in kolleezje te foarmjen mei twa PvdA-wethâlders, twa CDA-wethâlders en ien FNP-wethâlder.

Janssen hat yn de ôfrûne wiken petearen hân mei de fertsjintwurdigers fan alle alve fraksjes yn de nije gemeenteried. Wa't foar de trije partijen wethâlders wurde is neffens Janssen noch 'onderwerp van bespreking.' En oer de ferdieling fan de portefúljes is noch net bekend.

Goede klik

It die bliken dat de trije partijen ree wiene om mei-inoar te wurkjen. Der wie gjin sprake fan 'âld sear', mar just fan in goede klik.

De gemeenteried sil it advys fan de ynformateur op 11 april beprate. It advys oan de ried is om in riedsprogramma op te stellen, dat tsjinje kin as input foar in koälysjeakkoart.