Ynformateur beëaget koälysje mei PvdA, GroenLinks, Gemeentebelangen en CDA yn Ljouwert

Neffens Den Oudsten soe in koälysje fan dizze partijen in breed draachflak hawwe. De programma's fan de partijen biede ek genôch ferbiningspunten. Den Oudsten tinkt dêrom dat de koälysje late soe ta in stabile gearwurking.

Der moat no wurke wurde oan in koälysje-akkoart op haadlinen, sadat der ek romte bliuwt foar ynbring út de ried. Wichtige ûnderwerpen soenen ûnder mear de ferduorsuming, ûntwikkeling fan de binnenstêd en it opstellen fan in ynvestearringsaginda wêze moatte, fynt Den Oudsten.