Ynformateur advisearret koälysje Opsterlands Belang, FNP, PvdA en CU

It soe neffens Willemsma it bêst wêze dat De Fryske Marren fiif foltiidske wethâlders ynset. "No binne der ek fiif minsken, mar sy ha gjin foltiidske oanstelling. Dat is net yn line mei de ferantwurdlikheid en de opjeften dêr't in kolleezje foar stiet."

De fjouwer partijen kinne no it bêst ta in koälysje-akkoart komme, advisearret Willemsma. Dêrby kinne de partijen kennis en kunde fan bûten de ried brûke. Willemsma hopet ek dat de ried yn in earder stadium de kâns krijt om oer nije ûntjouwingen te besluten.

Fiif partijen yn Smellingerlân

Ynformateur Geart Benedictus fan Smellingerlân jout dêr de foarkar oan in koälysje fan CDA, ChristenUnie, VVD, GrienLinks en FNP. Hy advisearret dit omdat yn de ôfrûne jierren bliken dien hat dat it stabile fraksjes en partijen binne. De koälysje fan dizze fiif partijen soe útkomme op in lytse mearderheid: 16 fan de 31 sitten yn de ried.

Eaststellingwerf

Yn de gemeente Eaststellingwerf binne ynformateurs Jan Zwiers en Magda Berndsen ta it advys kaam fan in koälysje mei fjouwer wethâlders en fjouwer partijen. It giet dan om Ooststellingwerfs Belang, CDA, PvdA en GroenLinks.

De ynformarteurs folgje dêryn it advys fan de measte riedsfraksjes. De koälysje fan dizze partijen hat 13 fan de 21 sitten.