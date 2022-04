Twa ynformateurs yn Eaststellingwerf: Jan Zwiers en Magda Berndsen

Zwiers waard foardroegen troch OoststellingwerfsBelang. Dy partij ferlear twa sitten by de ferkiezingen, mar bliuwt mei fiif sitten wol de grutste partij yn de ried.

Zwiers sit no as wethâlder yn it sakekolleezje fan Hoogeveen en hy is de wethâlderskandidaat foar de VVD yn Coevorden. Earder wie er seis jier wethâlder foar in lokale partij yn Coevorden.

De oare partijen yn Eaststellingwerf ha ferskate kandidaten foardroegen. Uteinlik is it Magda Berndsen (D66) wurden. Sy hat yn de Twadde Keamer sitten en wie waarnimmend boargemaster fan Súdwest-Fryslân en Dongeradiel. Se wie earder formateur yn Almere.

Ferskate oanpakken

In mearderheid fan de Fryske gemeenten hat yntusken in formateur, ynformateur of ferkenner oansteld (sjoch tabel hjirûnder).

Yn de gemeente Waadhoeke is yntusken al in advys útjûn foar in nije koälysje. Ynformateur Peter van der Voort riedt oan dat SAM, Gemeentebelangen en de FNP fierder prate.