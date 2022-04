Tûkelteammen by ûnderhannelingen Tytsjerksteradiel en Eaststellingwerf

Ynformateurs Hendrik ten Hoeve en Anne Jochum de Vries advisearren yn Tytsjerksteradiel earder al in kolleezje besteande út FNP, CDA en PvdA/GrienLinks.

Dy lêste twa dienen as aparte listen mei oan de gemeenteriedsferkiezingen, mar wolle no as ien fraksje de ried yn. Ferskate partijen fine dat mar raar, skriuwt RTV NOF.

"Op deze manier hebben jullie wel de lusten maar niet de lasten", sei Douwe Hooijenga fan de ChristenUnie. En ek Dineke Wagenaar fan de VVD is it der net mei iens. "GroenLinks heeft verloren tijdens de verkiezingen maar komen wel in het college, dat is heel krom."

Ferskillen mei BVNL te grut

Earder makke listlûker Nynke Koopmans fan BVNL har al lilk om dat har partij net yn it nije kolleezje komt. De ynformateurs fertelden dat se wol sjoen ha nei in mooglikheid om dy partij dêryn te belûken, mar dat de ferskillen mei oare partijen te grut binne.

Nei twa en in heal oere fergaderjen wie de ried noch net folle fierder. Elkenien is it wol iens oer it feit dat der riedsbreed in programma komme moat.