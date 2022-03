Sa stiet it derfoar mei it foarmjen fan de kolleezjes yn Fryslân

De formaasje fan in nij kolleezje yn de gemeente Opsterlân is min úteinset. Gewoanwei is it sa dat de grutste partij de ynformateur oanwiist. Krekt as by de trije foarige ferkiezingen is dat Opsterlands Belang, dy't Anko postma en Marcel van Opzeeland as mooglike ynformateurs keazen.

Mar in part fan de ried is it dêr net mei iens, wêrtroch't it foarmjen fan in nij kolleezje fertraging oprint.

Ynformateurs hawwe opdracht weromjûn

"De ynformateurs hawwe de opdracht weromjûn oan de fraksje fan Opsterlands Belang. Want as in tal partijen net delkomt, dan kinne je ek neat", jout Jan van Dalen fan Opsterlands Belang oan.