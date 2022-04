Noardeast-Fryslân hast klear mei formaasje; kolleezje-advys foar Tytsjerksteradiel

Yn Noardeast-Fryslân binne it dus trije lokale partijen, dy't in kolleezje mei fiif wethâlders foarmje wolle. Ien fan dy beëage wethâlders is Aant Jelle Soepboer fan de FNP. Hy fynt it bysûnder en moai dat it om lokale partijen giet. "Dit is ek wat de kiezer wollen hat en dúdlik útsprutsen hat. Dat sjogge we ek yn de ferkiezingsútslach."

Opfallend is dat it CDA, in lanlike partij dy't altyd ien fan de grutsten wie yn Noardeast-Fryslân, no bûten de boat falt. Neffens Soepboer is dat in direkt gefolch fan wat der lanlik spilet by dy partij.

"Je ha it fansels ek altyd in lyts bytsje oan jesels te tankjen. Ik wol net mei de fingers wize, mar de kiezer hat wol sprutsen dat de FNP en SiN de grutte winners binne."