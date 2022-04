Kolleezjepartijen Dantumadiel wolle mei-elkoar fierder

It soe betsjutte dat de grutste partij by de ferkiezingen fan 16 maart - it CDA - opnij bûten de boat falle soe.

Neffens in mienskiplik parseberjocht lit de útslach fan de ferkiezingen sjen dat in mearderheid fan de ynwenners wol dat Dantumadiel selsstannich bliuwt. Dêrom soe it foar de hân lizze dat it kolleezje yn deselde gearstalling trochgiet.

Formateur Jelle Boerema

De fjouwer kolleezjepartijen ha tsien fan de santjin sitten yn de ried, likefolle as de ôfrûne fjouwer jier. Se sille no mei-elkoar yn petear oer in koälysje-akkoart. Dat gebeurt ûnder lieding fan VVD'er Jelle Boerema, wethâlder yn Noardeast-Fryslân.

De listlûkers fan alle partijen ha wol ôfpraat dat it koälysje-akkoart sa beheind mooglik wurdt, "sadat der in soad romte is foar in riedsbreed akkoart".

Sneinsrêst

Njonken de selsstannichheid fan de gemeente is de sneinsrêst ien fan de ûnderwerpen op de aginda yn Dantumadiel. Fiif tsjerken roppe it nij te foarmjen gemeentebestjoer op om net oan de sneinsrêst te kommen.

Yn in brief freegje se om gjin foarstellen op te nimmen oer de winkeltiden by de koälysje-ûnderhannelingen. De tsjerken sizze dat it in goeie saak is dat der Dantumadiel noch sprake is fan sneinsrêst.

Twa ynformateurs yn Eaststellingwerf

Moandei waard bekend dat de gemeente Eaststellingwerf twa ynformateurs oansteld hat. It giet om Jan Zwiers en Magda Berndsen.

Zwiers waard foardroegen troch OoststellingwerfsBelang. Dy partij ferlear twa sitten by de ferkiezingen, mar bliuwt mei fiif sitten wol de grutste partij yn de ried.