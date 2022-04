Koälysje-advizen foar Eaststellingwerf en Smellingerlân bekend

Noardeast-Fryslân

As earste gemeente yn ús provinsje liket Noardeast-Fryslân klear mei de foarming fan in nij kolleezje. Trije partijen komme dêryn: de FNP, S!N en Gemeentebelangen.

Yn Noardeast-Fryslân binne it dus trije lokale partijen, dy't in kolleezje mei fiif wethâlders foarmje wolle. Ien fan dy beëage wethâlders is Aant Jelle Soepboer fan de FNP. Hy fynt it bysûnder en moai dat it om lokale partijen giet. "Dit is ek wat de kiezer wollen hat en dúdlik útsprutsen hat. Dat sjogge we ek yn de ferkiezingsútslach."