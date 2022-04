Formaasje Súdwest-Fryslân giet folgjende faze yn mei formateur Sjoerd Tolsma

Tolsma, dy't no direkteur-bestjoerder is by helporganisaasje Amaryllis yn Ljouwert, sjocht de formaasjepetearen posityf yn: "Er is een positieve sfeer, veel consensus over wat er anders moet en hoe we het in deze gemeente nog beter en eerlijker kunnen organiseren. Ieders constructieve input is gewenst en zorgt voor een breed gedragen en ambitieus akkoord."

De PvdA (8), CDA (7) en FNP (6) soene yn it gefal fan in akkoart 21 fan de 37 sitten yn de ried krije. De ried kin yn it formaasjeproses foarstellen dwaan oer wat dy de belangrykste tema's fynt foar de kommende jierren.

Kolleezje Weststellingwerf krijt mooglik fjirde partij

Moandei waard bekend dat it kolleezje fan Weststellingwerf der mooglik in fjirde partij by krijt. Neffens ferkenner Ger Jaarsma soe it weromkommen fan VVD, CDA en Weststellingwerfs Belang logysk wêze.

Der soe in fjirde partij nedich wêze om in stabyl kolleezje te foarmjen mei in dúdlike mearderheid yn de ried. Dêrfoar hat SDW de bêste papieren.

Allinne de VVD liket dêr net perfoarst op oanstjoere te wollen. De VVD hat it leafst in lytse oerheid en ek in lyts kolleezje. Mar listlûker Roelof Theun Hoen lit wol witte dat as der genôch draachflak foar is, syn fraksje wol ynstimt mei in fjirde partij.

Foarkar

Njonken SDW wolle ek Blijf Stellingwarfs, GroenLinks en D66 wol in wethâlder leverje. Mar kolleezjepartijen CDA en Weststellingwerfs Belang hawwe deselde foarkar: SDW. En dat soe wolris beskiedend wêze kinne.

Yn 'e kunde komme

Foar SDW is Heidi den Hartigh fan Noardwâlde kandidaat-wethâlder. Sy is noch in ûnbekende foar de fraksjes, dus it yn 'e kunde kommen mei har sil de folgjende stap yn it formaasjeproses bepale.

Ynhâldlik binne der in soad oerienkomsten, brekpunten binne der net echt. De fjouwer partijen soene in mearderheid fan 14 fan de 21 sitten hawwe.