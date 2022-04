Eaststellingwerf giet formaasjefaze yn; FNP ferfangt CU yn kolleezje Achtkarspelen

De fjouwer partijen wolle sjen oft tegearre in kolleezje gearstald wurde kin. Formateur Bert Bouwemeester sil it formaasjeproses liede, dat foar it simmerreses in foarstel ta beneaming fan in fjouwertal wethâlders opsmite moat.

Bouwmeester wie earder boargemaster fan de gemeente Coevorden en Monster. De partijen hawwe mei syn fjouweren 13 sitten yn de ried fan 21 sitten.