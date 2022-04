De Fryske Marren: koälysje fan FNP, PvdA, VVD en GrienLinks foarsteld

Willemsma hat tongersdei alle fraksjes ynformearre. "Mei dizze fjouwer partijen leit der in goed fûnemint om in koälysje te foarmjen, dy't op in breed draachflak yn de ried rekkenje kin. It is no oan de partijen om mei inoar yn petear te gean", seit Willemsma.

Draachflak

Yn de ôfrûne wiken hat Willemsma petearen hân mei alle fraksjes. De opdracht oan har wie om alles iepen te litten en net allinne nei it tal sitten te sjen, of nei wa't der wûn of ferlern hat. Draachflak soe it meast wichtige wêze. De fraksjes moatte mei-inoar in 'stoarmke' trochstean kinne.

De beëage koälysje hat 16 sitten yn de ried. It einrapport wurdt op 19 april yn de ried yn in ekstra riedsgearkomste taljochte, sa is de bedoeling.

CDA stap werom

It foarstel soe betsjutte dat it CDA, dy't de grutste partij wie, net weromkomt yn it kolleezje. In tal jierren lyn botsten de FNP en it CDA oer de sânwinningskwestje op de Iselmar.

FNP-fraksjefoarsitter Gerda de Vries joech ferline moanne noch oan dat út de formaasje mar bliken dwaan moast oft der noch sprake fan 'âld sear' wie. De FNP woe it CDA net útslute, mar joech ek oan dat it net perfoarst foar de hân hoegde te lizzen.