"Ik ben zeker niet saai": trije stellingen oer Kees van Wonderen

De trije stellingen hawwe wy ek foarlein oan Andries Noppert. Hy komt fan De Jouwer en is no earste keeper by Go Ahead Eagles. Dêrneist prate we mei Jan Willem Spaans. Hy folget dit seizoen Go Ahead Eagles en skriuwt it boek Op de vleugel van de adelaar. Ta beslút litte we Dennis Nagtzaam oan it wurd. Hy is supporter fan Go Ahead Eagles en sjocht faak nei de trainingen fan Van Wonderen.