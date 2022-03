Rie Smellingerlân slút turbulinte tiid ôf mei in keninklik ôfskied

Foar Karin van der Velde-Ronda fan it CDA kaam dêrmei in ein oan in perioade fan sechstjin jier yn de ried fan Smellingerlân. Sy krige foar har ynset in keninklike ûnderskieding en waard dêrmei lid fan de Oarder fan Oranje-Nassau.

It is in lanlik gebrûk om gemeenteriedsleden in lintsje te jaan as se tolve jier of langer yn de ried sitten ha. Van der Velde hold it noch fjouwer jier langer fol.

Wiis, grutsk en tankber

Nei trije terminen komt der by it CDA gewoanwei al in ein oan yn de ried, mar foar Van der Velde-Ronda waar fjouwer jier lyn in útsûndering makke. No is it wol echt tiid foar ôfskied.

"Dat is goed. We hawwe in hiele moaie tiid mei-inoar hân. Ik bin der hiel wiis mei, hiel grutsk op en hiel tankber foar dat it allegearre sa gien is. Mar no is it goed om op te hâlden en wer in nije ried de kâns te jaan om fierder te gean", seit se.

Folle seal

No't de coronabeheiningen troch it regear allegearre opheft binne, wie de riedsseal tongersdeitejûn hast foller as ea. Under mear mei de famylje fan it riedslid dat ôfskied naam.

"Ik wist wol dat ús húshâlding der wêze soe, mar fierder net. As dan ek je broer en heit op de tribune sitte, dat docht wol wat mei my. It jout wol wat ekstra's: in hiel soad blydskip."