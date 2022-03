Grutte publyk nimt massaal ôfskied fan Piet Paulusma: "Hy hie it sa wollen"

De waarman stoar ôfrûne snein op 65-jierrige leeftiid oan de gefolgen fan kanker. Hy wie al langer siik, mar woe net dat dat bekend waard. Ferline wike fersoarge er noch it waarberjocht foar Omrop Fryslân en Omroep MAX.

Kleurrike blommen

De famylje fan Paulusma hie witte litten dat it 'tige winske' wie as it publyk kleurrike blommen meinimme soe. Dat waard dan ek massaal dien. It is de bedoeling dat fan de blommen in kompostbult makke wurdt, dy't dêrnei brûkt wurdt om in Piet-fjildsje te meitsjen yn Harns. Piet hold fan fleurige blommen.

Ruten iepen

De ruten yn it Entrepotgebou stiene freed iepen. "Dit hat Piet allegearre sa wollen. Dat hat er sa beskreaun. Alles iepen. Moai rjochting see", sei útfeartbegelieder Casper van Veen.

Troch it iepensteande rút foel der presys in sinnestriel op de kiste fan Piet. "Moaier kin net. Krekt oft stjoert er it sels noch even", seit Van Veen.