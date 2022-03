Fryske sikehuzen sette noch efkes troch mei coronamaatregels

Njonken it ôfstân hâlden en it hannen waskjen, bliuwt ek it mûlkapke noch efkes. "Dat sille wy ek noch wol in tal wiken folhâlde. It is likegoed foar ússels as foar de pasjint. Us ynfeksjeprevinsje hat sein: wês tûk en wachtsje efkes mei it frijjaan yn it sikehûs. Foar de minsken dy't wat swakker binne, is corona noch hieltyd in risiko."

Boppedat is it syktefersom by personiel ek noch heger as gewoan, jout Brouwers oan.