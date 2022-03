It hûs wie profesjoneel ynrjochte mei lampen, groeimiddels en transformatoaren. De stroom waard yllegaal út de omjouwing wei helle.

De wente moat fan boargemaster Sybrand Buma trije moannen ticht bliuwe. It is dit jier de sânde kear dat de gemeente Ljouwert in drugswente slút.